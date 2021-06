Cani legati e abbandonati tra escrementi e senza acqua: denunciato un 64enne di Nicosia

Maltrattamenti di animali, la polizia denuncia un 64enne di Nicosia. Gli agenti del commissariato locale, durante un servizio di vigilanza sulla statale 117 in contrada Murata, hanno notato a ridosso di un cancello di ingresso di un fondo un cane maremmano legato alla catena senza alcun riparo ed in evidente stato di denutrizione in una giornata in cui la temperatura toccava i 39 gradi.

Nel medesimo fondo, la polizia ha verificato la presenza di altri tre cani di razza meticcia, anch’essi legati alla catena, due dei quali ad un albero con rischio di autostrangolamento, senza alcun riparo ed in condizioni di salute precaria, senza l’acqua e costretti a vivere sui loro escrementi e con parassiti attaccati al manto.

Uno dei cani presentava evidenti segni di abrasione del manto intorno al collo procurati dal continuo e prolungato sfregamento della catena. Gli animali, inoltre, non erano dotati di chip e, quindi, non registrati nell’anagrafe canina. Il pm di turno della procura di Enna ha disposto il sequestro e l’affidamento in custodia dei 4 cani ad una associazione del posto.

