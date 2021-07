Vaccini dai 12 anni in su in 17 Comuni della provincia di Enna: il calendario

In 17 Comuni della provincia di Enna sprint alla campagna vaccinale anti-Covid dai 12enni in su. Così l'Asp di Enna tenta la strada dei vaccini di prossimità per raggiungere i territori più periferici.

"Per aumentare la copertura vaccinale e superare le criticità legate alla difficoltà nel raggiungere gli hub vaccinali abbiamo predisposto un primo piano di vaccinazione di prossimità che raggiungerà tutti i Comuni dellASP che non sono sede di hub vaccinale", ha detto il direttore generale dell’Asp di Enna, Francesco Iudica.

Il calendario previsto per le vaccinazioni nei 17 Comuni è il seguente: 12 luglio, Agira, Capizzi, Centuripe; 13 luglio, Calascibetta, Catenanuova, Pietraperzia; 14 luglio, Regalbuto, Valguarnera, Villarosa; 15 luglio, Assoro, Sperlinga, Nissoria; 16 luglio, Aidone, Cerami; 17 luglio, Gagliano Castelferrato, Barrafranca, Troina.

Per razionalizzare le risorse, le prenotazioni saranno concentrate nelle fasce orarie mattutine, (dalle 10 alle 12) e quando saranno esaurite, saranno attivate le fasce orarie pomeridiane (16-22). Nella stessa giornata si effettueranno le vaccinazioni domiciliari già prenotate sul portale ministeriale. Il target vaccinale ricomprenderà tutti i cittadini dai 12 anni di età compiuti. Il vaccino utilizzato sarà il Pfizer-BioNTech Covid-19.

