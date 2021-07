Piazza Armerina da mercoledì “zona rossa”, ma i mosaici saranno visitabili

Tornano dopo appena dodici giorni le zone rosse in Sicilia. Il Comune di Piazza Armerina diventa infatti zona rossa, con tutte le restrizioni su spostamenti e apertura dei locali, nel rispetto delle norme contro la diffusione del Covid. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza, sentito il sindaco e su richiesta dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Il provvedimento, in vigore dal 14 al 21 luglio, si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid.

Non dovrebbe soffrirne il turismo. Saranno infatti consentite, dato che l'area si trova al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale, nota in tutto il mondo per gli splendidi mosaici.

