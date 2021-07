Tragico incidente a Piazza Armerina, auto finisce in un burrone: morti due giovani

Tragico incidente a Piazza Armerina, sulla strada provinciale 137. Un'auto, per cause ancora ignote, è uscita fuori strada finendo in un burrone. Due ventenni sono morti, Gianmarco Traina e Matteo Maugeri, entrambi di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania.

A bordo dell'auto si trovavano cinque ragazzi. Oltre alle due vittime, altri tre sono rimasti feriti. Soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale di Enna.

Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'alta velocità potrebbe essere una delle cause del sinistro.

