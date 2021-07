Incendio a Grottacalda e Floristella nell'Ennese, arrestato un pregiudicato di 40 anni

Un 40enne pregiudicato è stato arrestato a Valguarnera con l'accusa di aver appiccato un incendio nelle zone di Grottacalda e Floristella, nell'Ennese, lo scorso 8 luglio.

Fiamme che hanno distrutto oltre 60 ettari di boscho e macchia mediterranea. Minacciate anche alcune abitazioni ed il parco minerario Floristella/Grottacalda. Si tratta di uno dei maggiori siti archeologici industriali di tutto il Mezzogiorno. Non si tratta di un caso isolato, ecco perchè i cabinieri di Piazza Armerina in questi giorni hanno aumentato i controlli. Per spegnere l'incendio dell'8 luglio sono intervenuti il corpo forestale, i vigili del fuoco, le squadre antincendio della protezione civile, e 4 canadair e due elicotteri. Ci sono volute oltre 6 ore per domare le fiamme.

