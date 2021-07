Chiusa temporaneamente una carreggiata dell'autostrada Palermo-Catania, direzione Catania, per via di un veicolo in fiamme. L'interruzione sta interessando il tratto all'altezza di Assoro in provincia di Enna.

Qui un veicolo alimentato a GPL ha preso fuoco. Sul posto le squadre Anas e i vigili del fuoco, per gestire la viabilità e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

