Enna, mezzo della Protezione civile al lavoro per gli incendi si ribalta: 3 volontari in ospedale

Nella giornata di ieri quattro grandi incendi hanno interessato la citta di Enna. Le fiamme hanno minacciato case e università. Durante uno degli interventi di soccorso, un mezzo della protezione civile si è ribaltato al bivio Sant'Anna. Paura per gli operatori a bordo del mezzo, ma fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite.

Il mezzo che si era appena rifornito di acqua e stava tornando nella zona è stato violentemente tamponato e si è ribaltato. Gli occupanti, volontari della Protezione civile, che non hanno riportato ferite gravi, sono stati portati in ospedale per gli accertamenti.

Tanta la paura tra i colleghi che dopo la chiamata si sono recati sul posto e davanti ai loro occhi si è palesata una scena che non faceva sperare nulla di buono. Il primo pensiero, secondo quanto si legge sui social della Protezione civile, è andato agli operanti che erano a bordo del mezzo. Tanta la gioia quando hanno potuto riabbracciarli in ospedale, pronti a rimettersi in gioco immediatamente. Sui social si legge anche un grande ringraziamento ai volontari per il lavoro svolto e per la lezione di vita impartita.

