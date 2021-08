Covid, avanti tutta con lo screening a Barrafranca ma è allarme: "Troppi contagi e pochi vaccini"

Screening sul territorio, avanti tutta a Barrafranca, dove si registra uno dei più alti indici di contagi Covid della provincia di Enna.

“La situazione dei contagi in ambito provinciale mostra un aumento costante dei casi, - ha spiegato il commissario per l'emergenza Covid, Pesce - dato purtroppo, in linea con il trend regionale e nazionale”.

Non è un mistero la preoccupazione per questo centro siciliano dove si registra "una bassa copertura vaccinale, che non permette alla popolazione di avere una protezione nei confronti delle forme più aggressive della malattia”.

Ecco che l'Asp di Enna offre vaccinazioni open day presso i quattro hub presso l'ospedale Umberto I. Il centro di vaccinazione resterà aperto da domenica 8 a domenica 29 dalle 8 alle 20. Esclusivamente nelle date del 14 e 15 agosto l’apertura prevista sarà dalle ore 8 alle 14. Gli hub di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina saranno aperti da lunedì al giovedì dalle 8 alle 14. Nei giorni del 9-10, 16-17, 23-24 agosto sarà predisposta l’apertura pomeridiana dalle 14 alle 20.

