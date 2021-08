LA STORIA

Morta a 112 anni a Piazza Armerina Marietta Oliva, la "Nonna d'Italia"

Il 16 aprile aveva spento la candelina per festeggiare i suoi 112 anni. Maria Oliva, conosciuta come Marietta, è morta a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove era nata e sempre vissuta