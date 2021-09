Enna, al via la terza dose del vaccino anti-Covid per gli ultraottantenni

Disposta la vaccinazione con la dose di richiamo per gli ultraottantenni nei centri vaccinali senza prenotazione. La cosiddetta «terza dose», successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, al momento è assicurata agli over 80 anche senza prenotazione nei centri di vaccinazione attivi, dopo il superamento di almeno sei mesi dalla data di chiusura del ciclo di vaccinazione primario. I centri vaccinali dove gli anziani ultraottantenni potranno ricevere la dose di richiamo sono Enna, l’ospedale Umberto I di Enna, ogni giorno, dalle 8 alle 20; l’ospedale Chiello di Piazza Armerina, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 14; l’ospedale di Leonforte, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 14; l’ospedale di Nicosia, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 14. «Tutti i cittadini ancora non vaccinati, di ogni età a partire dai dodici anni compiuti, inoltre, possono accedere ai nostri centri vaccinali senza prenotazione», sottolinea la direzione sanitaria dell’Asp di Enna.

