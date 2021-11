L’Anas ha provvisoriamente chiuso al traffico l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, per la presenza di gasolio in carreggiata riversato da un mezzo in transito. Sul posto sono già presenti le squadre che provvederanno alla bonifica del piano viabile.

