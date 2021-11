All’Irccs Troina i primi dottori in Terapia occupazionale

È giornata di festa oggi all’Oasi Maria Santissima per le prime lauree del corso in Terapia occupazionale. La proclamazione oggi, dopo il superamento delle ultime prove, con un «graduation day» per questi primi giovani professionisti, pionieri di questo percorso formativo universitario. Una tappa storica per l’Istituto troinese, che venne accreditato come sede del corso di laurea nel 2018, dopo la stipula di una convenzione voluta dal fondatore dell’Irccs, padre Luigi Ferlauto, il 2 luglio 2017 con l’Università di Catania e il Comune di Troina.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Cristina Puglisi

