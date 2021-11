Otto positivi al Covid nell'Enna calcio, verso il rinvio la partita con il Canicattì

Otto positivi al Covid 19 fra le fila dell'Enna calcio. Nella squadra, che milita nel campionato di Eccellenza, nelle ultime ore, è stato accertato il contagio di sette giovani calciatori e un membro dello staff, tutti, a quanto pare vaccinati.

L'Enna, questa domenica (28 novembre) avrebbe dovuto giocare in trasferta contro il Canicattì ma ovviamente la partita sembra destinata ad essere annullata. "Abbiamo trasmesso i tamponi e tutta la documentazione alla Lega calcio - spiega il presidente della squadra, Luigi Stompo - per comunicare che per noi sarà impossibile scendere in campo".

In bilico anche la partita in calendario la prossima settimana (prevista per il 5 dicembre) in cui l'Enna si sarebbe dovuta confrontare in casa con la Mazarese. "Bisogna vedere l'andamento dei tamponi a cui i ragazzi si dovranno sottoporre nuovamente dopo il periodo di isolamento", aggiunge Stompo.

L'Enna calcio, in questo momento, è settimo in classifica con sedici punti all'attivo e due partite da recuperare, alle quali si aggiunge il match di domenica prossima a Canicattì e probabilmente quello successivo.

