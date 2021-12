Paura per un anziano scomparso dall'Oasi di Troina: ritrovato in campagna dopo 13 ore di ricerche

Tredici ore di paura nelle quali si è temuto per la sorte di un 77enne, malato di Alzheimer, che era sparito nel primo pomeriggio di ieri dall'Oasi di Troina, in provincia di Enna. A lanciare subito l'allarme erano stati gli operatori della struttura ed immediatamente si era messa in moto tutta la macchina per le ricerche, mentre anche attraverso i social, il sindaco di Bronte, Pino Firrarello aveva diffuso la foto dell'uomo, segnalandone l'allontanamento dalla struttura. Un appello era stato lanciato anche l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse.

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato carabinieri, polizia, vigili del fuoco, volontari della protezione civile di Troina, operatori dell'Istituto, personale dell'Azienda Speciale Silvo-Pastorale, agenti di polizia municipale. I soccorritori hanno setacciato l'intera zona, con l'ausilio anche dei cani.

Dopo 13 ore di ricerche, l'uomo è stato ritrovato dai carabinieri a valle della città di Troina, in aperta campagna. L'uomo, infreddolito a causa delle rigide temperature, è stato subito soccorso, visitato e rifocillato.

