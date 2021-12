In Sicilia vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni somministrati a scuola, a Enna le prime dosi

Prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate a scuola ai bambini della fascia 5-11 anni in Sicilia. È accaduto a Enna dove 40 under 12 hanno ricevuto il siero presso la palestra del plesso "Garibaldi" di Enna. L’invito a vaccinarsi da parte della direzione dell’Asp era stato rivolto ai piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Enna e così, i bambini, accompagnati dai loro genitori, si sono recati ieri pomeriggio in palestra per sottoporsi al vaccino.

Medici, infermieri, clown e personaggi Disney hanno atteso i giovanissimi, regalando loro palloncini colorati e intrattenendoli nell'attesa. "A voi genitori, che vi trovate a fare una scelta importante per i vostri figli, ricordiamo che poter vaccinare i ragazzi contro il Covid è una opportunità straordinaria: per la protezione della loro salute, per garantire la frequenza scolastica e la ripresa della socialità, per proteggere i familiari e coloro che non possono vaccinarsi", è stato scritto in una lettera inviata ai genitori.

L'iniziativa della direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna anticiperebbe quanto affermato nei giorni scorsi dagli assessori regionali Lagalla e Razza che hanno dichiarato come in un prossimo futuro, presumibilmente già a gennaio, si procederà alle vaccinazioni in tutte le scuole siciliane di concerto con le autorità sanitarie locali e gli istituti scolastici.

