Enna, vaccino anti Covid senza prenotazione per bambini e ragazzi di tutte le scuole

"In considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale la Regione Siciliana promuove l’open day per tutti gli studenti a partire da domani, domenica 9 gennaio". Lo rende noto l'Asp di Enna. "Il provvedimento è aperto agli allievi dalla primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado: potranno accedere senza prenotazione ai centri vaccinali della Regione e ricevere la loro prima, seconda o terza dose (è di queste ore l'apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo). Un modo per favorire la prevenzione e rendere ancor più snella la procedura per vaccinarsi ai giovani e giovanissimi in attesa del ritorno in classe".

