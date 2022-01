Enna, l’ex Istituto Magistrale al Comune

Per capire meglio la vicenda che interessa l’immobile dell’ex Istituto Magistrale oggi Liceo delle Scienze Umane, Dante Alighieri, nel quartiere di Valverde ormai in stato di abbandono da circa 5 anni, doveva arrivare a Enna Striscia la Notizia. Infatti nei giorni scorsi è arrivata l’inviata del tg satirico Stefania Petix per un servizio su questo immobile che è sempre in «ballottaggio» tra la Provincia oggi ex Libero Consorzio Comunale ed il Comune di Enna. Infatti malgrado l’immobile sia di proprietà del Comune da sempre ha ospitato l’Istituto Magistrale, e quindi di competenza della Provincia. Ad onor del vero ha anche ospitato una scuola dell’infanzia di competenza del Comune.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Riccardo Caccamo

