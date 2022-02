Sgominati i «clan della droga» di Agira e Leonforte, 16 arresti

Gli agenti della Squadra mobile di Enna e del Commissariato di Leonforte hanno arrestato 16 persone in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Caltanissetta nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Dieci indagati finiscono in cella

A dieci indagati è stata applicata la misura cautelare detentiva in carcere, agli altri sei quella degli arresti domiciliari. Si tratta di due gruppi criminali operanti nel territorio di Leonforte ed Agira.

A Leonforte due fratelli «comandavano» il giro di droga

A Leonforte il gruppo avrebbe fatto riferimento a due fratelli, i quali avrebbero gestito una sorta di organizzazione dedita al traffico di cocaina e marijuana. Ad Agira, invece, il gruppo farebbe capo a un personaggio già condannato per traffico di droga, il quale avrebbe creato a sua volta un altro gruppo, operante nel suo territorio. Dalle indagini è emerso che il gruppo leonfortese avrebbe destinato parte dei proventi in favore dell’organizzazione mafiosa locale, cellula che è stata sgominata nei mesi scorsi dalla polizia. È emerso inoltre che ci sarebbero stati contatti per instaurare una sorta di collaborazione tra i due gruppi.

