Enna, vaccini contro il Covid ai bambini con i personaggi dei cartoni animati

Minnie, Topolino e i personaggi dei cartoni tanto amati dai bambini saranno presenti all’hub vaccinale di Enna durante le vaccinazioni pediatriche.

Un’iniziativa, promossa dall’Ente corpo volontari protezione civile di Enna in collaborazione con “L’isola di Peter pan” a titolo completamente gratuito, per strappare una risata ai più piccoli che coraggiosamente si sottopongono alla vaccinazione anti Covid.

“Giornalmente tantissimi bambini e bambine vengono a vaccinarsi e mostrano orgogliosi l’attestato di coraggio che viene loro donato dall’ospedale – fa sapere il presidente dell’associazione Giuseppe Vallone – volevamo però fare ancora di più e, per questo, insieme a Erika Bellina, titolare dell’”Isola di Peter Pan”, abbiamo deciso di far partecipare alle giornate di vaccinazione anche queste mascotte”.

© Riproduzione riservata