Nuovo colpo a Piazza Armerina: dopo il "5" al SuperEnalotto centrata una vincita da 100mila euro

Dopo il "5" da 97mila euro centrato ieri al SuperEnalotto, un'altra super vincita premia Piazza Armerina, in provincia di Enna. Stavolta la Dea Bendata ha premiato un giocatore online originario della cittadina siciliana, da anni residente in provincia di Bergamo. Sempre nella giornata di ieri, il fortunato piazzese ha realizzato tre diverse vincite - per un totale di quasi 100mila euro - sul casinò di Planetwin365. Il 54enne, ha conquistato una serie di premi (tra cui uno di 68mila euro) in una sola sessione di gioco alla slot "The Hand of Midas" di Pragmatic. Una serie particolarmente fortunata (arrivata anche grazie a free spin, giri gratis che vengono offerti dalla slot) considerando che la data di registrazione al sito era stata effettuata appena il giorno prima. «All'inizio sono rimasto confuso, pensavo di aver capito male - commenta l'anonimo vincitore - Dopodiché la gioia è stata immensa, mi sono quasi commosso. Sono un siciliano doc - prosegue - ma ormai da dieci anni sono via dalla mia terra». Da lavapiatti a giardiniere, il fortunato giocatore ha nel frattempo cresciuto tre figli, ed è insieme a loro che penserà a come utilizzare una somma del tutto inattesa: «Non ho ancora pensato con precisione a cosa fare - continua - Ma ho vissuto questa gioia con i miei figli ed è con loro che condividerò la vincita».

