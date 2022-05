Neonato muore dopo il parto cesareo ad Enna, tre sanitari indagati

Tre sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Enna per la morte di un neonato, avvenuta ieri dopo un parto cesareo. È stato il padre del piccolo a presentare la denuncia.

La madre, ricoverata il 2 maggio, è stata sottoposta a parto cesareo perché il bimbo aveva un peso superiore a 4 chili. Entrata in sala operatoria dopo le 11, alle 12,45 il padre ha appreso che il bimbo era morto. La Procura ha disposto l’autopsia, fissando per domani il conferimento dell’incarico all’anatomopatologo.

