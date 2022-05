Lutto ad Enna, morto l'avvocato Francesco Tavella

Lutto ad Enna per la morte dell'avvocato Francesco Tavella, 83 anni, uno dei penalisti più conosciuti non solo in città ma nell'intero entroterra della Sicilia. I funerali si svolgeranno domani, martedì, nella chiesa di San Giuseppe.

Tavella aveva partecipato, difendendo uno uno degli imputati, anche al primo storico maxiprocesso alla mafia siciliana, nel 1986. Negli ultimi anni eran sempre rimasto attivo e ha difeso molte vittime anche in parti civili. Anche per fatti di cronaca che hanno suscitato scalpore non solo nell'Ennese ma in tutta la Sicilia, come il duplice omicidio Musica-Valenti o quello Donzì Ha difeso imputati per reati finanziari, per reati contro la pubblica amministrazione e numerosi amministratori pubblici.

© Riproduzione riservata