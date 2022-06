Enna, obbligo di dimora a Ferrara per don Rugolo accusato di pedofilia

Obbligo di dimora a Ferrara con permanenza domiciliare notturna per Giuseppe Rugolo, il sacerdote arrestato nell’aprile del 2021 con l’accusa di violenza sessuale a danno di minori. La Procura di Enna, ritenendo perduranti le esigenze cautelari e di tutela sociale, in vista della scadenza della misura degli arresti domiciliari, ha chiesto ed ottenuto dal tribunale la modifica della misura. Dunque da oggi Rugolo è stato scarcerato anche se non potrà lasciare Ferrara se non in occasione delle udienze del processo a suo carico che si celebrano ad Enna e non potrà lasciare la provincia ferrarese senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La nuova misura, al contrario di quella degli arresti domiciliari, ha una validità di due anni.

