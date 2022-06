L'incidente sulla Palermo-Agrigento, la vittima era venditore ambulante di formaggi

Cono Gugliotta, l'uomo morti ieri mattina nell'incidente sulla Palermo-Agrigento, all'altezza di Mezzojuso, aveva 66 anni. Era alla guida di una Seicento, sulla quale viaggiava con la sorella minore, Maria Rosa, di 61 anni, che è stata trasportata in elisoccorso al Civico, in gravi condizioni. Ferito pure il conducente del furgone Iveco con il quale la vettura di Gugliotta si è scontrata. Ha 32 anni, è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla.

Gugliotta era un commerciante ambulante, vendeva formaggi e salumi in giro per la Sicilia. La morte la ha colto subito.

La circolazione stradale è andata in tilt per circa 3 ore, a causa dell’incidente: si sono registrati rallentamenti con code, in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 221,300. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 221 al km 221,550, per i rilievi e per la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Gli uomini dell’Anas hanno deviato il traffico su una strada parallela e regolato a senso unico alternato. La situazione è lentamente tornata alla normalità intorno alle 11.30 di ieri.

© Riproduzione riservata