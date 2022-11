A Enna l'auto finisce nel dirupo, due feriti estratti dalle lamiere

Il guidatore di un’auto, in transito verso Enna Bassa, all’altezza del bivio Monte Cantina ha perso il controllo ha invaso la carreggiata opposta precipitando nella strada sottostante. Tra i primi a dare soccorso, gli automobilisti che hanno assistito all’incidente che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno faticosamente estratto vivi un uomo e una donna, e i carabinieri per i rilievi. I feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Enna.

