Pietraperzia nell’angoscia dopo il delitto, reazioni di incredulità: «Comunità sconvolta»

Tra le reazioni per il drammatico fatto di sangue che ha sconvolto Pietraperzia, dove una donna è stata uccisa a coltellate dalla nuora, quelle del sindaco Salvuccio Messina, del vicario foraneo Don Osvaldo Brugnone e del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Micciché. Don Osvaldo Brugnone dichiara: «Per questo evento tragico che ha sconvolto la tranquillità di Pietraperzia, siamo vicini alla famiglia con la preghiera e l’affetto. Sono degli eventi – aggiunge don Osvaldo Brugnone – che sconvolgono al comunità pietrina. Come comunità ecclesiale e anche a titolo personale e come pastore di questa comunità di Pietraperzia, sono vicino alla famiglia con la preghiera e l’affetto». E conclude: «Di fronte a questi eventi tutta la comunità viene sconvolta e resta senza parole».

Il sindaco Salvuccio Messina afferma: «La notizia ha scosso tutta la comunità pietrina per il tragico fatto di sangue. È una tragedia – dice ancora – che mai nessuno avrebbe voluto che si verificasse. Per quanto a mia conoscenza, la signora Margherita Margani era una tranquilla e molto socievole. La comunità di Pietraperzia è anche profondamente addolorata».

Il sindaco Salvuccio Messina sospira: «Il nostro auspicio è che simili fatti non avvengano più perché si tratta di una notizia che, oltre a sconvolgere l’intera Pietraperzia, dà una brutta immagine del nostro paese. Mi auguro che, nel prosieguo, di questi fatti non succedano più perché la mia cittadina vuole essere da esempio, una città pulita ed un paese tranquillo. come in effetti é. Il nostro auspicio che questo sia l’ultimo fatto del genere considerato che l’amore, la pace e la concordia sono i sentimenti prevalenti nella nostra Pietraperzia».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del consiglio comunale Giuseppe Micciché. «Si tratta di un tragico evento che ha sconvolto le famiglie e l’intera comunità. È un tragico evento che segna profondamente, oltre la famiglia della vittima, anche la signora che ha commesso l’omicidio e la sua stessa famiglia. Al di là delle cause e delle motivazioni e che verranno accertate dalle autorità competenti – conclude Giuseppe Micciché – si tratta di un evento molto doloroso. Pietraperzia non è e non vuole essere una comunità negativa. Il nostro paese è una comunità tranquilla e quieta dove si vive nel migliore dei modi».

Numerosi i post di dolore e sgomento pubblicati su Facebook. Stella Lanza su sul social network scrive: «Non avrei mai pensato che tu così dolce buona, una mamma molto premurosa, arrivassi al punto di compiere questa barbara azione, inimmaginabile, inaccettabile. Proprio a lei che era altrettanto buona, affabile mamma e nonna altrettanto premurosa. Non so cosa ti sia successo Non oso pensare come farai ora senza l’amore dei tuoi figli che erano la tua vita. Riuscirai a respirare senza di loro? E tuo marito che è sempre stato un marito esemplare. A lui hai tolto un pezzo del suo cuore, ma nessuno deve osare criticare; non sta a noi giudicare. Ci dispiace tantissimo non ci sono parole per colmare questo grande dolore. Ciao zia Margherita».

