L'ennese Elio Cunsolo presidente dell'associazione italiana di otorinolaringoiatria

L’ennese Elio Cunsolo, 66 anni, è il muovo presidente nazionale dell’associazione italiana otorinolaringoiatria e geriatria. È stato eletto nel corso dell’ultimo congresso nazionale dell’Aiog per il biennio 2023-24. Laureato in medicina all’università di Bologna dove si è poi specializzato, Cunsolo ha lavorato come ufficiale medico nell’Aereonautica militare.

Dal 1990 è assistente medico nella divisione otorinolaringoiatria dell’ospedale Maggiore di Bologna e opera anche ad Anzola, in Emilia, dove collabora con il centro medico.

