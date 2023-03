In prognosi riservata bambino investito da un'auto nel centro di Villarosa

È in prognosi riservata il bambino di 9 anni che ieri, sabato 4 marzo, intorno alle 19, è stato investito in via Garibaldi, nel centro di Villarosa. A travolgere il bimbo è stato un giovane alla guida di una Fiat Bravo, che si è fermato a prestare soccorso. Il piccolo è stato trasportata in elisoccorso in un ospedale di Catania. Sono intervenuti i carabinieri. L'automobilista è stato sottoposto ai controlli per stabilire se fosse sotto effetto di alcool o droghe.

© Riproduzione riservata