Palermo-Catania, mezzo si ribalta e la pala finisce in una scarpata: tratto autostradale chiuso

Un mezzo meccanico impegnato in lavori sulla A19 Palermo-Catania si è ribaltato e ha perso la sua pala che è caduta in una scarpata. L’incidente, avvenuto nell’Ennese, tra Gerbini Sferro e Catenanuova, in direzione di Palermo, non ha avuto conseguenze per l’operatore. Lo rende noto l’Anas, sottolineando che il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per il «recupero della pala meccanica dalla scarpata autostradale» con «un’autogru giunta sul posto».

