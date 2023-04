Tentata estorsione a una impresa di Aidone, arrestato un settantenne

Ordine di carcerazione per il settantenne pregiudicato aidonese Isidoro Di Pino. Ad eseguire l’arresto nel pomeriggio dello scorso 5 aprile il personale della prima sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Enna, emesso in pari data dall’ufficio esecuzioni penali dalla Procura presso la Corte di Appello di Caltanissetta, la quale disponeva la reclusione in carcere per Di Pino riconosciuto colpevole dei reati di associazione di tipo mafioso aggravata dalla recidiva, estorsione e rapina aggravata.

L’uomo fu arrestato il 19 giugno 2018 nell’ambito dell’operazione sulla mafia aidonese Ottagono, insieme ad altre due persone. L’attività investigativa permise di rilevare che lo stesso, affiancato da uno dei due, si era reso responsabile di una tentata estorsione ai danni di un imprenditore edile. Per gli investigatori Di Pino era il leader di un gruppo ad Aidone che nel periodo antecedente l’operazione Ottagono ha tentato di ottenere favori in alcuni settori come la raccolta dei rifiuti.

