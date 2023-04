Cuoco di Villarosa a capo dei volontari di Solidarietà e emergenza

È Giuseppe Porpora, 28 anni, il neo presidente del dipartimento Solidarietà emergenze Fic - Sicilia, costola della Federazione italiana cuochi. Originario di Villarosa, è cresciuto come volontario nell’ente Corpo volontari Protezione civile di Enna. Lo scopo del dipartimento, orientato verso la solidarietà e beneficienza ma soprattutto all’attività di cucina in emergenza, nasce nel luglio 2019 dalla volontà di diversi soci. Oltre a Porpora, nel corso dell’ultima assemblea è stato eletto anche un direttivo con Giorgio Barone come vice presidente, Federica Randazzo, segretaria, Giuseppe Rinallo tesoriere.

«Frequento il mondo del volontariato da circa 15 anni. Ho percorso le orme di mio di mio padre, volontario e anche dirigente, da quasi 30 anni, di un’associazione del mio territorio. Da piccolo andavo sempre con lui e quando sono diventato un pò più grande ho chiesto, come regalo, l’iscrizione all’associazione di protezione civile di cui faceva parte lui». «Salutiamo con entusiasmo l’elezione di Porpora a presidente del dipartimento», dice il direttivo dell’ente Corpo volontari Protezione Civile di Enna.

