Centuripe, ingegnere di 71 anni dà fuoco alle sterpaglie e poi muore nel tentativo di spegnere il rogo

Un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto in un incendio che si è sviluppato nella sua campagna di contrada Piano Daino, a Centuripe, in provincia di Enna. L'uomo, affermano i vigili del fuoco, è morto nel tentativo di spegnere l'incendio di sterpaglie e vegetazione. L'uomo, secondo i primi accertamenti, aveva appiccato il fuoco per bruciare alcune sterpaglie, ma poi le fiamme lo hanno avvolto e si sono estese anche in altri terreni vicini.

Il fuoco ora avanza, minacciando case rurali e bovini. Il corpo dell’uomo non è ancora stato recuperato. Sul posto un elicottero e un aereo del corpo forestale e una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna. L'elicottero della forestale sta ultimando lo spegnimento dell'incendio. Un elicottero dei vigili del fuoco, invece, sta intervenendo con gli elisoccorritori, per recuperare il corpo, visto che si trova in una zona impervia. Sul posto anche i carabinieri.

