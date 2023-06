Troina, inaugurato il nuovo sentiero naturalistico di monte Muganà

Inaugurato il nuovo sentiero naturalistico di monte Muganà, a Troina, realizzato dall’amministrazione Venezia grazie a un finanziamento di 250 mila euro, ottenuto nell’ambito della sottomisura 7.5 del PSR del GAL “Rocca di Cerere Geopark”.

Il progetto ha visto la riqualificazione dell’intera area boscata, resa finalmente fruibile e liberamente accessibile a tutti i cittadini, gli escursionisti e gli amanti della natura e dei paesaggi, attraverso la realizzazione di percorso per il nordic walking, di un’area ristoro, di un punto panoramico e di uno per l’osservazione astronomica.

Il percorso, che parte dallo stretto di San Giorgio, dirimpetto alla villa Coutances, anch’essa inaugurata oggi con la benedizione di don Silvio Rotondo, dopo i recenti lavori di sistemazione delle aree a verde, la riqualificazione dei percorsi e l’abbattimento delle barriere architettoniche, si snoda per una lunghezza di 1,2 km, fino a giungere sulla sommità del Monte, a un’altezza di 1.1121 metri, dove si trova il punto panoramico ed è stata collocata una panchina gigante.

Lungo il sentiero, delimitato da staccionate realizzate in legno, per rendere maggiormente confortevole e fruibile il percorso dei visitatori sono inoltre stati collocati una serie di arredi in plastica riciclata, consistenti in sdraio, tavoli da pic-nic e punti di ristoro, oltre a un’apposita segnaletica informativa, con il tracciato del percorso fino alla vetta del Monte dove, oltre a visitare la necropoli preistorica, si potrà anche usufruire del punto di osservazione astronomica certificato da Astronomitaly come “Cielo più bello d’Italia”.

“Questa nuova opera pubblica – ha dichiarato il neo sindaco Alfio Giachino – si inserisce perfettamente nel solco dello sviluppo economico e del turismo che abbiamo perseguito e continueremo a perseguire, ma vuole anche essere un messaggio di tutela e di sostenibilità ambientale, a partire dai materiali che sono stati utilizzati per realizzare questo percorso. Grazie al CAI, al gruppo scout, alla Silvo-Pastorale e a tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito con la loro collaborazione”.

© Riproduzione riservata