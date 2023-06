Incidente a Valguarnera, auto si ribalta più volte: ferita una docente

Incidente sulla SP4, all'altezza di Valguarnera, che ha coinvolto una docente. La sua auto, poco oltre contrada Paparanza, dopo aver preso in pieno un cumulo di fango presente sulla carreggiata si è ribaltata più volte.

Per fortuna la donna ne è uscita viva grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri di Valguarnera e di un’ambulanza, che l’hanno estratta dalle lamiere contorte. Per la docente, fortunatamente, solo un grosso spavento, lievi ammaccature e 7 giorni di prognosi diagnosticate dall’ospedale di Enna. Una strada, la strada provinciale 4, teatro di molti incidenti, anche gravi, in un tratto considerato molto pericoloso, soprattutto in casa di pioggia, per via dell'asfalto sconnesso e particolarmente scivoloso.

© Riproduzione riservata