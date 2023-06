Enna, imprenditore iraniano al lavoro in un opificio della Val Dittaino: «Pulisco io la statale»

Disponibile con il proprio personale a togliere diverse discariche abusive che si trovano ai bordi della strada. A voler fare questo intervento dall’alto valore etico è Amhad Zamanian, un imprenditore iraniano che da circa un mese percorre due ed anche più volte la strada «incriminata». Infatti, dallo scorso 20 maggio Zamanian sta effettuando dei lavori in un opificio nell’area industriale di Dittaino. Coordina un gruppo di dipendenti di una impresa locale che ha avuto affidati i lavori da eseguire.

Tutti i giorni assieme ad un gruppo di questi lavoratori fa il pendolare da Enna verso Dittaino percorrendo la strada statale 192 che porta allo svincolo di Mulinello ma passando anche da Dittaino. Amhad Zamanian così si è reso conto della pessima situazione in cui versa la strada ai cui bordi sorgono delle vere discariche abusive dove viene gettato di tutto e di più. E così, confidandosi con un suo amico Roberto Angileri, gli ha detto che sarebbe disponibile ad effettuare un intervento di pulizia a sue spese. Ma come accade spesso in queste cose il vero nemico potrebbe essere la burocrazia. Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro informato su questa disponibilità ha voluto innanzitutto ringraziare Amhad per questa sua proposta.

«Vorrei conoscerlo e ringraziarlo di persona - ha risposto Dipietro - diverse volte abbiamo bonificato quella zona. Ma purtroppo dopo poco tempo la gente ritorna a buttare di tutto. Ci vorrebbero centinaia di telecamere. Ma contro l’inciviltà è difficile difenderti». «Viaggiando tutti i giorni da Enna da circa un mese verso Dittaino abbiamo visto questa situazione - commenta Zamanian - e mi ha colpito molto. Allora vorrei pulire questo tratto di strada a nostre spese. Se gli enti competenti me lo consentiranno e mi faranno pulire per me sarà un grande piacere poterlo fare».