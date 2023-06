Aperta una baby room nel pronto soccorso dell’ospedale di Enna, spazio dedicato ai bambini

Un nuovo spazio d’emergenza dedicato ai piccoli pazienti nel pronto soccorso dell’ospedale ’Umberto I’ di Enna. La «baby room», aperta venerdì scorso, è pensata per i bambini e offre un ambiente accogliente e confortevole dove attendere la visita medica o l’esame diagnostico. L’iniziativa è stata promossa dalla direzione dell’Asp di Enna, in collaborazione con i reparti e con alcuni sponsor grazie ai quali è stato possibile allestire lo spazio. Inoltre, è stato presentato il reparto di pediatria, i cui locali sono stati arredati gratuitamente e volontariamente dallo scenografo Paolo Previti, che ha contribuito a creare un ambiente accogliente e colorato per i bambini ricoverati.

«L’inaugurazione della baby room e la realizzazione dei nuovi spazi dell’ospedale Umberto I - dice una nota dell’azienda sanitaria - rappresentano un importante passo avanti nel miglioramento delle cure e testimoniano l’impegno dell’Asp nel garantire un’assistenza sanitaria di qualità e un ambiente adatto anche alle esigenze dei pazienti più giovani».