Dolore per l'insegnante di Enna travolta e uccisa in Calabria: «Spiega agli angeli la letteratura inglese»

Una 45enne di Enna, Francesca Rotolo, ha perso la vita in Calabria dopo essere stata investita da un furgone lungo la Statale 106 nei pressi dello svincolo nord di Isola Capo Rizzuto e l’aeroporto di Lamezia Terme. L'autista del mezzo si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma è morta in ospedale dove era arrivata in codice rosso per le gravi ferite e i traumi multipli. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, ma dalle prime valutazioni sembra che la donna fosse scesa dalla sua auto e si fosse fermata sul ciglio. Poi il terribile impatto su cui stanno indagando gli agenti della sezione della polizia stradale di Crotone.

Francesca Rotolo, insegnante, aveva trascorso un periodo della sua vita con i suoi cani a Gallarate. Lì aveva trovato il sostegno dell'associazione Casaringhio che l'aveva aiutata a occuparsi dei suoi animali in un momento di difficoltà. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Straziante il messaggio arrivato dall'associazione attraverso una diretta video della sua fondatrice da Sara Vega: «Abbiamo cercato di aiutarla in ogni modo possibile, ma lei ha scelto la sua strada ed è andata via - ha detto tra le lacrime -. Per noi è un fallimento. Noi e Angeli della Speranza abbiamo appreso la notizia con immenso dolore. Vola più in alto che puoi e insegna agli angeli la letteratura inglese che tanto amavi».