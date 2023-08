Tornano gli incendi a Piazza Armerina: colline in fiamme nella notte

Notte di fuoco a Piazza Armerina, in povincia di Enna. Le fiamme si sono sviluppate nella zona di "Cresta del gallo" e Piano Cannata e sono state per diverse ore visibili da vari punti della cittadina. Decine le chiamate al comando provinciale dei vigili del fuoco, massiccio l'intervento delle squadre sul posto che sono riusciti a circoscrivere e a domare l'incendio.

Un'altra zona della Sicilia in cui è tornato l'incubo dei roghi che già negli scorsi giorni hanno divorato ettari ed ettari di macchia mediterranea con danni che superano i 20 milioni di euro. Una devastazione provocata non solo dalle alte temperature che a fine luglio hanno raggiunto livelli record, ma anche dalla mano dei piromani. Proprio in provincia di Enna la scorsa settimana i carabinieri hanno arrestato un uomo di 79 anni che avrebbe appiccato un grande incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti nella campagne di Barrafranca.