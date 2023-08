Minaccia i poliziotti con un coltello dopo una lite in famiglia, un arresto ad Enna

Un uomo, residente ad Enna, è stato arrestato dalla polizia del commissariato della città, accusato di aver minacciato con un coltello gli stessi poliziotti, intervenuti nella sua abitazione dopo la segnalazione di una lite in famiglia. Gli agenti, secondo quanto ricostruito, si erano già recata nell’appartamento dell’indagato per lo stesso motivo.

Dopo aver riportato la calma, dopo circa un'ora, era arrivata una nuova chiamata da parte dei familiari, sempre per colpa dell'uomo, che si è presentato dopo alle due volanti armato di un coltello da cucina appuntito e munito di lama a filo liscio. Coltello col quale avrebbe minacciato di morte i poliziotti. A questo punto gli agenti hanno disarmato l'uomo intimando di usare il taser, e a quel punto si è arreso. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Enna, l’uomo è stato condotto nel carcere di Enna, in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale il Gip ha confermato la permanenza in cella.