Abusi sessuali su una giovane disabile psichica anche quando era incinta, nove indagati a Enna

Avrebbero abusato sessualmente di una giovane disabile psichica. Nove persone, fra i 33 e i 76 anni, sono indagate dalla Procura della Repubblica a Enna per violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica.

Secondo l’accusa, gli indagati andavano a trovarla a casa, la convincevano a spostarsi con loro portandola nelle loro abitazioni. E una volta soli ne abusavano, in cambio di piccole somme di denaro, da cinque a dieci euro, o di regalini.

La giovane però, ad un certo punto, sarebbe rimasta incinta. Ma questo non ha fermato i suoi molestatori che ne hanno continuato ad abusare della giovane sfruttando l le «condizioni di inferiorità psichica» e «il suo stato d’indigenza», pure durante la gravidanza.

Adesso i nove sono indagati dalla magistratura e la ragazza ha confermato le accuse nel corso di un incidente probatorio che si è tenuto in aula protetta ad Enna.

Le violenze sono avvenute in un paese della provincia di Enna e sarebbero andate avanti per tutto il 2022 di Enna, fino a pochi mesi fa.

All’inizio del 2023 è scattata l’indagine della Procura di Enna e la ragazza è stata trasferita in un luogo protetto. Tra i nove presunti molestatori c’è pure un uomo già condannato per violenza sessuale ai danni di un ragazzo disabile.

Ci sono poi operai, pensionati e anche un commerciante. Per il momento sono tutti indagati a piede libero.