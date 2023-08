Incendio a Nicosia, le fiamme lambiscono le case

Quattro elicotteri, squadre di vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile sono in azione a Nicosia, per vasto incendio in periferia e nel centro abitato. Alcune famiglie sono state invitate a lasciare, per precauzione , le abitazioni di via Marcello Capra, arteria che fa parte dell’anello viario cittadino, chiusa ora al transito.

Le fiamme sono divampate in contrada Mammafiglia, dove c’è il depuratore della città, mai entrato in funzione e abbandonato. Il fuoco si è rapidamente esteso in contrada Santa Lucia risalendo le pendici fino a via Capra e poi dopo aver superato la strada ha raggiunto le pendici della rocca dell’orologio.