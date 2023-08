Paura per un rogo a Regalbuto, evacuata una palazzina

Paura questo pomeriggio a Regalbuto, per un rogo in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Palermo. L'allarme è scattato alle 15, con i condomini che hanno chiamato i vigili del fuoco dopo che l'incendio era divampato. I pompieri del distaccamento di Leonforte sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, che hanno devastato l'abitazione.

I vigili del fuoco hanno messo in salvo anche due animali domestici rimasti intrappolati tra le fiamme. Per ragioni di sicurezza sono stati evacuati anche i residenti degli appartamenti dell’intero stabile. Non si registrano feriti o persone intossicate. Indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica: l'ipotesi più accreditata è quella del corto circuito.