Da Pietraperzia a Belmonte Mezzagno, la Sicilia nella morsa delle fiamme

Sono diciotto gli incendi divampati in Sicilia. Il corpo forestale della Regione Siciliana e i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di roghi che stanno distruggendo ettari di bosco e macchia mediterranea. In questi giorni di caldo le fiamme sono divampate nell’ennese a Pietraperzia contrada padre pio, Piazza Armerina contrada Critti, nel catanese a Licodia Eubea contrada Filozingaro, a Castiglione di Sicilia contrada Cipollate, a Randazzo contrada Scimonetta, a Nicolosi Monte Arso.

Incendi anche nell’agrigentino a Menfi in contrada Torre Nova, nel nisseno a Butera in contrada Case Redali, a Mazzarino in contrada San Cono Sottano. Fiamme anche nel ragusano ad Agate in contrada Costa Gatta, a Vittoria nei pressi dell’ospedale, nel siracusano a Noto in contrada Sierra del Vento e nel trapanese nel capoluogo in contrada Agnone, a Salaparuta, a Salemi contrada Ardigna.

Infine interventi anche nel messinese a Venetico, nel palermitano dopo l’incendio a Misilmeri altro rogo a Belmonte Mezzagno in contrada Portella di Palermo e ancora operazione di bonifica su Monte Pellegrino.