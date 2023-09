Enna, camion carico di letame in fiamme: paura in un'azienda

Un camion carico di letame ha preso fuoco in contrada Mulinello ad Enna, a distanza di pochi metri dallo svincolo dell'autostrada A19 Palermo-Catania.

Il rogo si è diffuso in pochi minuti, fino a sfiorare un'azienda nelle vicinanze. Il peggio è stato evitato dai vigili del fuoco. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre con un'autobotte che hanno lavorato per più di un'ora per spegnere l'incendio. L'area è stata poi bonificata, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Non è escluso che le fiamme siano state provocate da un malfunzionamento del mezzo.