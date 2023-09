Undici progetti dell'Asp Enna per combattere la dipendenza al gioco d'azzardo

Undici progetti per dire stop al gioco d'azzardo in provincia di Enna, per un investimento complessivo da parte dell'Asp provinciale di quattro milioni di euro. L'iniziativa è del ministero della Salute e del ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicati alla prevenzione del Gioco d’azzardo patologico (GAP) e al Piano Sanitario Nazionale.

Si tratta di sei progetti approvati dall'unità contro le Dipendenze Patologiche che toccano i delicati temi della prevenzione dalle dipendenze da o senza sostanze (alcol, tabagismo, gioco d’azzardo patologico, disturbi del comportamento alimentare, dipendenza da internet e dai new media) con la realizzazione di un Centro Diurno dedicato alla prevenzione da GAP e un ambulatorio dedicato per il trattamento delle dipendenze con l’utilizzo della TMS (Stimolazione Magnetica Transcranica);

Ci sono poi due progetti approvati per la unità contro la Salute Mentale incentrati sul supporto psicologico nei reparti critici e sulla gestione integrata del paziente demente, con la creazione di ambulatori per la presa in carico del paziente lieve e/o moderato. Infine, ci sono altri 3 progetti approvati per Neuropsichiatria Infantile che prevedono la presa in carico del paziente affetto da disturbi dell’apprendimento, attraverso una gestione proattiva da parte di equipe multi professionale e da disturbi del neuro sviluppo, che possano seguire il paziente già in fase di prevenzione, accompagnandolo nella gestione della continuità territorio – ospedale –territorio.