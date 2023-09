Enna, 600 euro l'anno da Comune se si adotta un cane

Seicento euro l'anno se si adotta un cane di una struttura municipale. È il contributo previsto dal Comune di Enna per i cittadini (o le associazioni) che decidono di prendersi cura di uno degli ospiti del canile. Una somma, quella messa a disposizione dall'amministrazione, destinata a coprire le spese di acquisto di cibo, antiparassitari, accessori e veterinarie.

L'incentivo sarà versato trascorsi giorni 60 dall'adozione del cane. Negli anni successivi, invece, sarà riconosciuto entro il primo trimestre dell’anno, dopo la richiesta da parte dell’interessato con la quale si comunica la permanenza dei requisiti che ne hanno consentito l’adozione.

Ed ecco i requisiti da avere per potere accedere all'adozione e quindi al contributo comunale: essere maggiorenni; garanzia di adeguato trattamento e compilazione del questionario pre-adozione, con l'impegno a mantenere il cane in buone condizioni in casa o in ambiente idoneo ad ospitarlo, assicurando le vaccinazioni e le cure veterinarie; assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri familiari e di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli incaricati del Comune di Enna.