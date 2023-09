Giallo a Leonforte, recuperato un cadavere all'interno di un pozzo: indagini

Giallo a Leonforte, in provincia di Enna. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato, questa mattina, all’interno di un pozzo in contrada San Giovanni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono intervenuti dopo una segnalazione. Giunti sul posto si sono calati ad una profondità di 7 metri per recuperare il cadavere.

Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Enna, sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Leonforte, che hanno provveduto all'identificazione della vittima e stanno cercando di risalire alle cause del decesso.

Gli inquirenti stanno raccogliendo tutte le prove e le testimonianze per comprendere le dinamiche e determinare se ci siano elementi sospetti o cause accidentali legate al decesso dell’uomo.