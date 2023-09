Pietraperzia in lacrime per Calogero, morto nel sonno a ventisette anni

E' sotto choc la comunità di Pietraperzia, in provincia di Enna, per la morte improvvisa di Calogero Mulara, 27enne originario di Caltanissetta. Il giovane è stato trovato senza vita nel suo letto. Ad accorgersi di quello che era successo è stata la madre che aveva tentato di svegliarlo. Ha subito lanciato l'allarme, ma nonostante l'intervento tempestivo del 118 per il ragazzo non c'è stato niente da fare: sarebbe stato stroncato da un malore.

Una notizia che ha gettato nello sconforto tutto il paese, incredulo e sconvolto dalla morte di un ragazzo che aveva tanti sogni. Decine i messaggi che in queste ore vengono lasciati sui social per Calogero, che amava trascorrere il suo tempo libero con gli amici e aveva lavorato come animatore. “Non posso crederci, non ci posso pensare - scrive Marco - eri una persona stupenda solare, sempre con il sorriso. Tu sei stato per me fondamentale, eri mio fratello, a pensare che pochi giorni fa eravamo in diretta insieme e adesso non sei più con noi rimarrai per sempre nel mio cuore”.

"Ti ho conosciuto questa estate a Gallipoli dopo anni che ci conoscevamo in via virtuale, ci eravamo promessi di rivederci e ci eravamo stranamente riallontanati senza motivo, senza un perché, per poi ricomparire come due amici che si conoscono da anni. Per le belle conversazioni e tutto ciò che ci dicevamo, per i sorrisi strappati e i sogni nei cassetti che non ci saranno più, fai un buon viaggio!", scrive Ottavio. E ancora, le struggenti parole di Giusi: "Ciao anima pura, bella sei l'angelo più bello veglia su tutti noi ti amo amore mio mi manchi e mi mancherai. Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri cuori". I funerali del giovane si svolgeranno alle 10,30 sabato 16 settembre in cattedrale.