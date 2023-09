Prete imputato a Enna per violenza sessuale su minori, sentiti i testi difesa

Udienza a Enna dedicata ai testimoni della difesa nel processo che vede alla sbarra Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori.

In aula i testimoni, due collaboratori laici della parrocchia del Duomo di Enna, un giovane sacerdote di Gela e la mamma dell’imputato. Una lunga parte dell’udienza è stata dedicata all’ascolto del tenente colonnello Corrado Ballarini, psichiatra di Bologna, perito di parte per la difesa che ha sostituito, a sorpresa, il precedente consulente di parte, Michele Pavanati che, secondo i legali di Rugolo non sarebbe venuto in aula a riferire perché intimorito dalla polizia.

L’udienza è durata 8 ore e in sostituzione della pubblica accusa, rappresentata dall’inizio del processo da Stefania Leonte, impossibilitata per motivi di salute, il pm Massimiliano Muscio.