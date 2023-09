Lavori alla rete idrica, niente acqua per 48 ore in tre comuni della provincia di Enna

Niente acqua in tre comuni della provincia di Enna da domani a sabato. I rubinetti ad Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera rimarranno a secco a causa di alcuni lavori, programmati da tempo, da parte del servizio idrico che distribuisce l'acqua alla comunità, Siciliacque, per interventi all’adduttore principale in contrada Cannavò in territorio di Enna ed in contrada Galizzi in territorio di Valguarnera Caropepe.

L'acqua sarà staccata alle 6 di domani, 28 settembre, per le successive 48 ore. La società darà comunicazione se ci dovessero essere cambiamenti al programma.